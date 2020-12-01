رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 الموافق 16 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باحث فلسطينى: ترتيبات لـ«قمة سلام».. ولا يمكن الاستغناء عن مصر فى القضية

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 03:54 م
الدكتور أيمن الرقب
الدكتور أيمن الرقب
سارة الشلقاني
طباعة
قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، إلى مصر؛ لها دلالات كثيرة، أبرزها التأكيد على دور مصر الإقليمي، وأنه لا يمكن الاستغناء عنها في أي عمل سياسي قادم.

وأوضح «الرقب»، في تصريحاته لـ«الدستور»، أن هناك متغيرات إقليمية سريعة حدثت خلال الـ9 أشهر الماضية، مؤكدًا أن حديث الرئيس الفلسطيني مع مصر؛ جاء لثقلها السياسي، ودورها الرئيسي في القضية.

ولفت إلى أن «الحديث خلال القمة المصرية الفلسطينية أخذ شقه السياسي، واستمرار موقف مصر الثابت والواضح بدعم الحقوق الفلسطينية»، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد منذ يومه الأول أن «من يريد مكافحة الإرهاب فعليه إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية».

وأكد أن هناك ترتيبات لعقد مؤتمر دولي للسلام، بحضور الرباعي العربي، وجامعة الدول العربية، بمبادرة من مصر، وكذلك أبو مازن لعودة العملية السياسية مرة أخرى منذ توقفها في 2014، لافتًا إلى أن ذلك هو تم الحديث عنه خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الفلسطيني للقاهرة.

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، إلى القاهرة مساء الأحد، وعقدت قمة مصرية فلسطينية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الإثنين، جرى خلالها مناقشة سبل إحياء عملية السلام، وإتمام المصالحة الفلسطينية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهلى يعلن إصابة لاعب جديد بـ «كورونا»

المدرس المتهم بالتحرش فى المنوفية: «مش هسيب حقى»

حقيقة حرمان غير المتزوجة والمطلقة من معاش والدها عند الـ24 عامًا وفقًا للقانون الجديد

«التعليم» تعلن إجراء امتحان تجريبى لطلاب أولى ثانوى

الصور

image description

محافظ دمياط: نستعد لافتتاح عدة مشروعات عملاقة

image description

رئيس جامعة أسيوط يفتتح المؤتمر السنوى لقسم أمراض القلب غدًا

image description

مليون و800 ألف جنيه مبيعات معرض «ديارنا»

image description

حملة على الصيدليات ومخازن المستلزمات الطبية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يفتتح معرض فنانات من صعيد مصر للفن التشكيلي

الأكثر قراءة

إزالة أكبر سوق عشوائي بالمنصورة في الدقهلية

الأمم المتحدة: مصر ألهمت العالم بـ«100 مليون صحة»

مصدر حكومي: لا صحة لإجراء تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1-12-2020

إنفوجراف

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

اليابان تمول تكنولوجيا المناخ لتحقيق هدف انبعاثات الكربون

بعد اختفائه من أميركا.. ظهور «الهيكل الغامض» في رومانيا

فتح نوافذ الفصول الدراسية أفضل من أجهزة تنقية الهواء

الصين تنشئ مركزا وطنيا للبحوث الأثرية

أيام زمان

مأساة سعاد حسني (5).. «أبعدها إحسان عبد القدوس عن أدوار البطولة»

حكاية الفيلم الذى لم يكتمل بين «كلاى» وسعاد حسنى

«حرام علىّ وخيانة للنادى».. الأيام الأخيرة لصالح سليم فى الملعب

مأساة سعاد حسنى (4): كيف أنقذ محمد عبدالوهاب السندريلا فى فيلم «حسن ونعيمة»؟

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
شيكابالا والعقل العنصرى
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
السيدة انتصار.. والعطيا الجميلة
مؤمن المحمدي
ماحيليه ماحيليه
لواء.حمدى البطران
معرض الكتاب
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. عمر إبراهيم يناقش «الهامس في الظلمات» على النيل الثقافية

غدًا.. الاحتفال باليوم العالمي لمتحدى الإعاقة بمكتبة القاهرة الكبرى

نورا ناجي: بطلة «أطياف كاميليا» الأقرب لقلبي

«أين عقلي».. رواية جديدة للكاتب عبدالرحمن على عمارة