باحث فلسطينى: ترتيبات لـ«قمة سلام».. ولا يمكن الاستغناء عن مصر فى القضية

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، إلى مصر؛ لها دلالات كثيرة، أبرزها التأكيد على دور مصر الإقليمي، وأنه لا يمكن الاستغناء عنها في أي عمل سياسي قادم.وأوضح «الرقب»، في تصريحاته لـ«الدستور»، أن هناك متغيرات إقليمية سريعة حدثت خلال الـ9 أشهر الماضية، مؤكدًا أن حديث الرئيس الفلسطيني مع مصر؛ جاء لثقلها السياسي، ودورها الرئيسي في القضية.ولفت إلى أن «الحديث خلال القمة المصرية الفلسطينية أخذ شقه السياسي، واستمرار موقف مصر الثابت والواضح بدعم الحقوق الفلسطينية»، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد منذ يومه الأول أن «من يريد مكافحة الإرهاب فعليه إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية».وأكد أن هناك ترتيبات لعقد مؤتمر دولي للسلام، بحضور الرباعي العربي، وجامعة الدول العربية، بمبادرة من مصر، وكذلك أبو مازن لعودة العملية السياسية مرة أخرى منذ توقفها في 2014، لافتًا إلى أن ذلك هو تم الحديث عنه خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الفلسطيني للقاهرة.وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، إلى القاهرة مساء الأحد، وعقدت قمة مصرية فلسطينية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الإثنين، جرى خلالها مناقشة سبل إحياء عملية السلام، وإتمام المصالحة الفلسطينية.