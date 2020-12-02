100 بروفايل لأهل الميديا في مبادرة «نجوم خلف الشاشة»

لم يقتصر العمل الإعلامي على من هم يظهرون أمام الشاشات وحسب ولكن خلف تلك الشاشات فريق عمل كبير متعدد الخبرات والتخصصات وهذا ما حرصت صفحة أهل الميديا على توثيقه خلال مبادرة نجوم خلف الشاشة.تقول إنجي لطفي، مسؤول المبادرة، إنه على مدار 4 شهور تم توثيق أكثر من 100 سيرة ذاتية للعاملين في العمل الإعلامي بمختلف التخصصات لإبراز مسيرتهم المهنية وأهم المحطات بها، حيث شملت مسؤولي القنوات السابقين والحاليين، ومسؤولي الإدارات في الإخراج والإنتاج، والمخرجين والبروديوسر، ورؤساء ومديري تحريري البرامج، والمعدين، والمونتاج، والجرافيك، ومهندسي الصوت والإضاءة والديكور، وكتاب المحتوى، وسينارست.تابعت لطفي، أن المبادرة تعد الأولى من نوعها للحديث عن السير الذاتية للقائمين وصناع العمل الإعلامي لمن هم خلف الشاشة أو الكاميرا، والتي تم إطلاقها في 11 يوليو 2020، ويعد هذا تكريم لكل من يقف وراء صناعة المحتوى الإعلام.