المشدد 3 سنوات لمتهم بـ«الاتجار فى المخدرات» بالشرابية

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة مسجل خطر بالسجن المشدد 3 سنوات، في اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الشرابية.وأسندت النيابة للمتهم «و.س»، مسجل خطر، تهم حيازة المواد المخدرة، إضافة إلى حيازة سلاح أبيض مطواة بدون ترخيص.كان قسم شرطة الشرابية، تلقى معلومات تُفيد بقيام شخص بالاتجار في المواد المخدرة، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل للمتهم وضبطه وبتفتيشه عُثر بحوزته كمية كبيرة من الحشيش المخدر وزنت 700 جرام وسلاح أبيض (مطوة) وهاتفين محمول ومبلغ مالي 1500 جنيه.وبمواجهة المتهم بالمضبوطات اعترف بحيازتها بهدف الاتجار والربح غير المشروع، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه.