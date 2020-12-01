المدبر البطريركى لـ«إيبارشية سوهاج» يترأس قداس عيد يسوع الملك

قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن الأنبا يوسف أبوالخير، المدبر البطريركي لشئون إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، ترأس صلاة القداس الإلهي بمناسبة الاحتفال بعيد يسوع الملك.وأضاف «باخوم»، في بيان عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن صلاة الذبيحة الإلهية أقيمت بكاتدرائية يسوع الملك بطهطا، بمشاركة القمص أنطونيوس سبع الليل، راعي الكاتدرائية، ولفيف من الآباء الكهنة والأخوات الراهبات.