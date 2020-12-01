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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان يخصص عام 2021 لذوى القدرات الخاصة

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 04:02 م
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن أن عام 2021 سيكون عام الأشخاص ذوى القدرات الخاصة، حيث تم إعطاء توجيهات بمراعاة كل احتياجات ومتطلبات ذوي الإعاقة عند تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الموحدة المقبلة، بجانب مشروعات تطوير وتجميل الشوارع والميادين والمتنزهات، وأيضًا أثناء إنشاء أو رفع كفاءة أى منشآت حكومية أو مواقع خدمية أو محطات سكك حديدية أو مواقف سيرفيس أو مطارات وخاصة فيما يرتبط بالحركة أو الأنشطة اليومية.

جاء ذلك أثناء اجتماع اللجنة الاستشارية لشئون الإعاقة برئاسة محافظ أسوان، والذى وجه إلى إجراء حصر شامل لجميع المواطنين من ذوى الإعاقة لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة تضم كل المعلومات بما فيها الأسماء والفترة العمرية والمرحلة التعليمية ودرجة الإعاقة والمستويات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية من أجل حصولهم على حقوقهم والخدمات المختلفة بعدالة ومساواة بعيدًا عن المحسوبية والمجاملات، وبما يتناسب مع مطالبهم وطموحاتهم، على أن يتم الإنتهاء من ذلك الحصر بنهاية ديسمبر الجارى.

وكلف المحافظ مديرى المديريات الخدمية بتقديم كل الإمكانيات والتسهيلات الممكنة بما يساهم في تحسين مستوى معيشة ذوي الهمم وتخفيف الأعباء عليهم، وهو الذى يتوازى مع التشديد والتدقيق فى الكشف الطبى الخاص بتحديد درجة الإعاقة من خلال المستشفيات الحكومية والقومسيون الطبى الرئيسى، حتى لا يتم الحصول على المستندات المتعلقة بذلك دون وجه حق.

وأشار عطية إلى أنه سيتم فتح الباب في يناير المقبل أمام متوسطي الإعاقة من أجل التقديم للحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة، وذلك بعد انتهاء التظلمات لمرحلة الإعاقة الشديدة والمتعددة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا على أن المحافظة ستقوم بتنظيم احتفالية كبرى بمناسبة اليوم العالمى لذوى الإعاقة خلال الشهر الجارى سيشارك فيها جميع الجهات المختصة بتقديم الخدمات لهم مع إقامة معرض للحرف والمنتجات البيئية، علاوة على تقديم العروض الفنية المتنوعة.

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