البورصة تربح 4.4 مليار جنيه فى ختام تعاملات اليوم

أنهت أسهم ومؤشرات البورصة تعاملات اليوم الثلاثاء- منتصف تعاملات الأسبوع على صعود، بدعم من عمليات شراء قادتها المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار على غالبية أسهم السوق الكبرى والقيادية.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.4 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 640.9 مليار جنيه.وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "اى جى اكس 30" بنسبة 89. 0 %، بما يعادل 97 نقطة، ليغلق عند مستوى 11040 نقطة، كما ارتفع المؤشر الثانوى "اى جى اكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة مشابهة، لينهي تعاملاته عند مستوى 2068 نقطة، فى الوقت الذى ارتفع فيه المؤشر الأوسع نطاقًا "اى جى اكس100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1 %، بما يعادل 32.7 نقطة، ليغلق عند مستوى 3016 نقطة، وسط تداولات نشطة، بلغت قيمتها نحو 1.67 مليار جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 550.3 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 47.7 ألف صفقة شراء وبيع.