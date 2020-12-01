بالعناوين.. أماكن تحليل الإيدز مجانًا وفى «سرية»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن توفير اختبار الإيدز مجانًا في مراكز الفحص والمشورة الخاصة بالإيدز، مع ضمان السرية التامة.وكشفت الوزارة عن عناوين مقرات مراكز الفحص والمشورة بكل محافظات الجمهورية، التى تشمل؛ مركز طبي النحال بالزقازيق محافظة الشرقية، ومستشفى حميات الإسكندرية، ومستشفى كفر الشيخ العام، وعمارات الشرطة بمحافظة بني سويف، وعمارة 6 بالوليدية محافظة أسيوط، ومستشفى الحميات بالغربية.وأضافت أن المراكز تشمل، مديرية الصحة بالبحر الأحمر، مستشفى حميات العباسية، و19 الشيخ ريحان ميدان التحرير، المركز الطبي بأسوان، حميات الإسماعيلية، والمساكن بجوار المرور القديم بالمنوفية.وتابعت: وتشمل أيضًا المركز الحضرى بالرويسات بجنوب سيناء، المركز الطبى بأبو الريش بالبحيرة، خلف مستشفى الصدر بالدقهلية، مستشفى حميات دمياط، مستشفى حميات بنها، ومركز صحة ميت غمر بالجيزة.