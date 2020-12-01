2218 إصابة بكورونا في العراق
الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 02:43 م
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أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 2218 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد.
وذكرت الوزارة- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية- أن 1896 شخصًا تماثلوا للشفاء من الفيروس، فيما تم تسجيل 48 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وذكرت الوزارة- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية- أن 1896 شخصًا تماثلوا للشفاء من الفيروس، فيما تم تسجيل 48 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.