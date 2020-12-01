2218 إصابة بكورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 2218 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد.وذكرت الوزارة- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية- أن 1896 شخصًا تماثلوا للشفاء من الفيروس، فيما تم تسجيل 48 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.