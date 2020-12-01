«الصحة»: 525 ألف جراحة ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن الانتهاء من إجراء 520 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار التدخلات الجراحية الحرجة وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2018 وحتى منتصف شهر نوفمبر الماضي، مع الاستمرار في تقديم الخدمات الطبية بالمبادرة لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة.وأكدت مصادر بوزارة الصحة لـ"الدستور"، أنه تم مراجعة جاهزية كافة المستشفيات التي تشملها المبادرة وقدرتها على تغطية عدد العمليات على مدار اليوم، كما تم مراجعة جاهزية المستتشفيات حسب نوع وطبيعة العمليات التي يتم إجراؤها.وأشارت إلى أنه من خلال منظومة التسجيل الإلكتروني للمبادرة، يتم توزيع المريض على أقرب مستشفى له حسب طبيعة حالته الصحية وطبيعة العملية التي يتم إجراؤها، مناشدًا المواطنين ممن يحتاجون التدخلات الجراحية العاجلة بسرعة التسجيل ببرنامج قوائم الانتظار، حرصًا على صحة المواطنين، في إطار خطة الوزارة لتكثيف العمل بمبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة.وأكدت المصادر أن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار مستمرة في عملها رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال تخصيص ممرات آمنة للمرضى بجميع المستشفيات لمنع الاختلاط بين المصابين بفيروس كورونا وغير المصابين بالفيروس.وأكدت المصادر أن المريض لا يتحمل أي تكلفة مالية، مع الاهتمام بتقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى، موضحًا أن الوزارة تستقبل استفسارات وبيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300 الذي يعمل يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً.