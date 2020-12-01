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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«أين عقلي».. رواية جديدة للكاتب عبدالرحمن على عمارة

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 02:44 م
أين عقلي
أين عقلي
جمال عاشور
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تصدر قريبًا عن دار أحرف للنشر رواية "أين عقلي"، للكاتب عبدالرحمن على عمارة، والتي تطرح للجمهور نهاية شهر ديسمبر الحالي.

وكان من المقرر أن تصدر الرواية خلال الدورة المقبلة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي كان من المقرر لها الانطلاق في نهاية يناير المقبل؛ إلا أن وزارة الثقافة أعلنت عن تأجيله حتى نهاية يونيو من العام المقبل.

وقال الناشر محمد تركي، المدير التنفيذي لدار أحرف، إن خطة النشر بالدار مستمرة، ولن تتأثر بقرار التأجيل.

وتناول رواية "أين عقلي" حالة نادرة من الاضطرابات الذهنية تصاب بها البطلة، والتي تؤدي بها إلى التورط في العديد من المواقف.

يذكر أن الكاتب عبدالرحمن عمارة يستعد لإصدار مجموعته القصصية "لسنا بخير يا جو"، والتي تصدر عن الناشر نفسه.

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