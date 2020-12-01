27 مصنعا لتوفير 5 آلاف طن سكر شهريا لبني سويف

قال المحاسب عارف طه، مدير عام فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة ببني سويف، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن إجمالي عدد مصانع تعبئة السكر في المحافظة بلغ 27 مصنعا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لتوفير وتعبئة 5 آلاف طن شهريا.وأضاف طه لـ"الدستور"، أن هذه المصانع تقوم بتعبئة السكر وتوفيره لصالح منظومة التموين الجديدة على البطاقات التموينية للمستفيدين من أصحاب البطاقات كسلعة أساسية واستراتيجية بسعر الكيلو 8 جنيهات ونصف.وتابع، أن أصحاب المصانع يحصلون على مستحقات لتعبئة الطن الواحد بسعر 160 جنيها شاملة الضريبة، لافتا إلى أن هذه المصانع كافية لتوفير احتياجات المحافظة في الوقت الحالي.