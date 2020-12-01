15 ديسمبر.. الحكم على 555 متهما فى «ولاية سيناء 4»

مدت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الثلاثاء، الحكم على 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش" في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية «ولاية سيناء 4»، لجلسة 15 ديسمبر.وضمت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.