اليابان: هجمات إلكترونية على أكثر من 600 مؤسسة

كشف خبير في أمن المعلومات باليابان أن ما لا يقل عن 607 مؤسسة يابانية، بما في ذلك شركات كبرى وهيئات حكومية، تعرضت لهجمات إلكترونية حيث يستغل القراصنة نقاط الضعف في التكنولوجيا المستخدمة في العمل عن بُعد وسط جائحة فيروس كورونا.وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الثلاثاء أن العديد من المؤسسات العملاء لخدمة الشبكة الخاصة الافتراضية مقدمة من شركة فورتينت المتخصصة في مجال أمن الشبكات عالية الأداء، تعرضت معرّفات موظفيها وكلمات المرور وبيانات المصادقة الأخرى للسرقة بعد تسريب قائمة تضم حوالي 50 ألف من الشبكة الافتراضية الخاصة المعروفة باسم في بي إن الخاصة بالشركة الأمريكية على الإنترنت في 19 نوفمبر الماضي.ووفقًا للخبير المعلوماتي، تندرج أكثر من 10 في المئة، أو حوالي 5400، من الأجهزة المدرجة في القائمة ضمن كيانات يابانية، بما في ذلك الفنادق الكبرى وشركات الأمن الإلكتروني والمستشفيات العامة.