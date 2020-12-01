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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

إجراءات التسجيل في «التأمين الصحي الشامل»

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 02:14 م
التأمين الصحي
التأمين الصحي
فاتن خديوى
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كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، عن الأوراق المطلوبة للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، موضحة أنها تشمل بطاقة الرقم القومى وشهادات الميلاد المميكنة، أما بالنسبة للأطفال تستخدم شهادات الميلاد فقط، حيث إن التسجيل متاح في الوحدات والمراكز الصحية بحسب كل منطقة جغرافية تابع لها محل السكن.

وأضافت الهيئة، في بيان، أن إجراءات التسجيل فى المنظومة تبدأ من خلال ذهاب الأسرة إلى الوحدة الصحية أو المركز التابعة لها الأسرة أو الأقرب لمحل السكن لتسجيل البيانات، على أن يكون متوافرا لدى أفراد الأسرة بطاقات الرقم القومى لكل الأسرة، وشهادات الميلاد للأطفال أو صورة منها، وبعد تسجيل البيانات سيتم فتح ملف عائلى للأسرة، على أن يتم بعد ذلك إجراء الفحص الطبى الشامل أو تحديد الموعد المناسب لإجرائه، للاطمئنان على كل أفراد الأسرة.

وأكدت أنه تسجيل ما يقارب 3.25 مليون مواطن بمحافظات المرحلة الأولى لمنظومة التامين الصحي الشامل الجديد، والتي تضم 6 محافظات وهى "الأقصر والإسماعيلية وأسوان وجنوب سيناء والسويس"، إضافة إلى محافظة بورسعيد والتي بدأ التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بها منذ يوليو 2019.

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