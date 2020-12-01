«بوكو حرام».. جماعة «الجرائم الوحشية» باسم «الدين» تواصل «سفك الدماء»

«غول الإرهاب».. هو وصف أُطلق على جماعة «بوكو حرام»، التي غيرت اسمها بعد مبايعة «داعش» إلى ولاية غرب إفريقية والمعروفة بالهوساوية باسم «بوكو حرام» (أي التعاليم الغربية حرام)، هدفها الأساسي قتل الناس، حيث تُنفذ أبشع الجرائم الإرهابية، بحق المدنيين العزل.عمال ولاية سوكوتو النيجيرية، لم يتوقعوا أن رحلة بحثهم عن العمل شرقًا، وتوظيفهم بموسم حصاد الأرز، ستشهد نهاية حياتهم على يد واحدة من أخطر الجماعات الإرهابية وأعنفها في أفريقيا «بوكو حرام».الجريمة المأساوية أودت بحياة 43 مزارعًا بعد أن نصبت عناصر التنظيم الإرهابي كمينًا لهم، في مايدوغوري في شمال شرق البلاد. وأدان الرئيس النيجيري محمد بخاري، في بيان مساء السبت الماضي الحادث: «مقتل هؤلاء المزارعين الكادحين على يد إرهابيين»، مضيفًا: «البلد كله مجروح جراء أعمال القتل الوحشية، كبلوهم وذبحوهم».لا تُعد هذه العملية هى الأولى من نوعها للتنظيم، بل هى امتداد لسياسة «كبلوهم واذبحوهم» التي يتبناها التنظيم الذي اشتهر بذبح العمال في السابق، ففي أكتوبر الماضي ذُبح 22 مزارعًا في هجومين منفصلين كانوا يعملون في حقول زراعية في مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو.وبحسب مؤشر العمليات الإرهابية في إفريقيا، خلال شهر أكتوبر 2020، الصادر عن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، نفذ التنظيم نحو 12 عملية إرهابية في منطقة بحيرة تشاد غرب القارة، وكان لنيجيريا نصيب الأسد من هذه العمليات بواقع 10 عمليات، أسفرت عن مقتل ما يزيد عن 79 شخصًا وإصابة العشرات، بالإضافة إلى اختطاف 17 آخرين.وتأتي نيجيريا في المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر إرهابًا في العالم، وشهدت زيادة في هجمات بوكو حرام على الجيش، وفقًا لتقرير مؤشر الإرهاب العالمي، الذي أرجع الأمر لزيادة الهجمات من «بوكو حرام» على الأهداف العسكرية، حيث ارتفع عدد القتلى من 62 عام 2018 إلى 148 في عام 2019.ويصنف التقرير نيجيريا هذا العام، للمرة السادسة على التوالي منذ عام 2015، كثالث دولة لديها أسوأ تأثير من الجرائم الإرهابية على مستوى العالم.وبحسب التقرير سُجلت «بوكو حرام» كأخطر جماعة إرهابية في نيجيريا، بعد زيادة نشاطها الإرهابى الذي استهدف المدنيين بشكل رئيسي وارتفاع الوفيات والحوادث المرتبطة بالإرهاب المنسوبة إلى التنظيم بنسبة 25% و30% على التوالي عن العام السابق.ونفذ التنظيم 11 عملية انتحارية أدت إلى مقتل 68 شخصا، وشكلت التفجيرات الانتحارية 6% من جميع الحوادث المرتبطة بالعمليات التي ارتكبها عام 2019، بتنفيذ جرائم في حق الأبرياء تحت ستار الدين والشريعة.