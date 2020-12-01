382 وفاة و13881 إصابة جديدة بكورونا فى إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 382 حالة وفاة و13881 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وأعلنت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع بذلك إلى أكثر من 975 ألف حالة.وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 48 ألفا و628 حالة.وأشارت إلى أن 5840 من المصابين في وضع صحي حرج، فيما تجاوز عدد المتعافين 677 ألف حالة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).