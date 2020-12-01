الكويت والتعاون الخليجي يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.واستعرض الجانبان- خلال اللقاء- مجمل الاستحقاقات القادمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومناقشة كل الموضوعات ذات الاهتمام، والتطورات التي تشهدها المنطقة.