الكويت والتعاون الخليجي يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية
الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 02:33 م
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بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.
واستعرض الجانبان- خلال اللقاء- مجمل الاستحقاقات القادمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومناقشة كل الموضوعات ذات الاهتمام، والتطورات التي تشهدها المنطقة.
واستعرض الجانبان- خلال اللقاء- مجمل الاستحقاقات القادمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومناقشة كل الموضوعات ذات الاهتمام، والتطورات التي تشهدها المنطقة.