صحيفة إماراتية: بلادنا جاهزة للمستقبل

أكدت صحيفة البيان الإماراتية أن الإمارات تثبت يومًا بعد آخر أنها جاهزة للمستقبل وأن جميع الموارد مسخرة للإنسان، ولن يوقف تقدمها ونهضتها جائحة أو غيرها.وقالت الصحيفة- في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان "جاهزية ترسخ الجاذبية"- إن الإمارات تثبت يومًا بعد آخر أنها جاهزة للمستقبل، ولجميع الظروف، بفضل الرؤية الاستباقية للقيادة الإماراتية، ولن يوقف تقدمها ونموها ونهضتها جائحة أو غيرها.وأضافت أن الإمارات تحوّلت، بفعل تقدّمها وتطوّرها، إلى مركز عالمي للتكنولوجيا الحديثة، مشيرة إلى أن "أسبوع جيتكس للتقنية" الذي يحتضنه مركز دبي التجاري العالمي، يعد منصة عالمية لبناء فرص المستقبل، خاصة أن التنمية مرتبطة دائمًا بالتكنولوجيا الحديثة.وأكدت أن الإمارات ستحافظ على مكانتها في ريادة المال والأعمال والتعليم والثقافة والتكنولوجيا، إضافة إلى ريادتها الإنسانية، التي تصب جميعها في هدف واحد، هو إسعاد الناس، وتوفير أسهل مقومات الحياة العصرية، وهو هدف سام تحرص القيادة الإماراتية على الوصول إليه ضمن استراتيجيتها ورؤيتها لاستشراف المستقبل، وصولًا إلى تصدر العالم في المجالات كافة.