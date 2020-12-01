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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بدء محاكمة 215 متهمًا فى «كتائب حلوان»

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 02:37 م
محمد شيرين فهمي
محمد شيرين فهمي
عادل عبد العال
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بدأت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الثلاثاء، سماع مرافعة الدفاع في محاكمة 215 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«كتائب حلوان».

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 2 فبراير 2015، بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

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