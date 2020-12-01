«التموين»: القيادة السياسية تدعم وصول صناعة السكر للعالمية

قال كريم جمعة، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إن القيادة السياسية تدعم صناعة السكر في مصر للوصول بها العالمية في التنافس من خلال زيادة الإنتاج المحلي والتطوير الشامل، بالإضافة إلى دعم الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، من خلال الدفع بالقيادة الجديدة لها بصمات واضحة، لإعلاء مكانة الشركة عالميا، فضلا عن تعظيم الإنتاج لسلعة استراتيجية وأساسية لجميع أطياف الشعب المصري والعمل على التوازن في الأسواق المحلية.وأضاف جمعة لـ"الدستور"، إنه خلال الفترة المقبلة، ستشهد الشركة مرحلة جديدة مع وجود قيادة جديدة تتولى إدارتها، مع العمل بفكر إداري للتحرر من القيود لتؤدي دورها بشكل اقتصادي ناجح ولا تتخلى بالتأكيد عن دورها الاجتماعي للمحافظة علي المخزون الاستراتيجي لتوفير السلعة للمواطنين وتحقق الاكتفاء الذاتي في السنوات المقبلة.