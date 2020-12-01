إيران: الرد على اغتيال فخرى زادة سيكون مؤلمًا

قالت إيران اليوم الثلاثاء، إنها سترد على الضالعين في عملية اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة بشكل "مؤلم جدا".ونقلت وكالة أنباء فارس الايرانية شبه الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زادة قوله في مؤتمر صحفي أسبوعي عند رده على دعوة دول غربية لإيران بضبط النفس عقب عملية اغتيال فخري زادة، إن "رد إيران على آمري ومرتكبي هذه العملية الإجرامية سيكون مؤلما جدا".وأضاف المتحدث "باستثناء دولة واحدة، جميع الدول في الخليج أدانت هذه الجريمة، وأدان البعض هذا العمل بأشد العبارات كما تمت إدانته في الشرق والغرب والشمال أيضا".وأعلنت وزارة الدفاع الإيرانية الجمعة مقتل فخري زادة، بعد ما استهدفته "عناصر إرهابية مسلحة" قرب طهران.واتهم الجيش الإيراني الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء اغتيال العالم النووي، مشددا على أن هذه الجريمة لن تمنع إيران من المضي في طريق التقدم والتطور السلمي، مع احتفاظها "بحق الانتقام من العدو على اغتياله".وطالب المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، المسئولين المعنيين بمتابعة جريمة اغتيال فخري زادة، ومحاسبة مرتكبيها ومن يقف وراءها.