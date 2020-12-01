مصادر بـ«التموين»: عصام البديوي رئيسا لشركة السكر

تولى اللواء عصام البديوي، محافظ المنيا الأسبق ورئيس شركة مضارب الأرز بالدقهلية الأسبق، منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية، خلفا للمحاسب محمد عبد الرحيم حسين.وأكدت مصادر مطلعة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن ترشيح اللواء عصام بديوي جاء من خلال توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، باعتباره شخصية قيادية ناجحة بكل المقاييس سياسيًا وأمنيا وإداريًا في جميع ما تولاه من مناصب قيادية بوزارة الداخلية خاصة الأمن الوطني ومحافظا للمنيا أو رئيسًا لمضارب الدقهلية، وأن هذه القيادة الجديدة بهدف صخ دماء جديدة في شركة السكر، وهي من الشركات الرائدة في الصناعة في الشرق الأوسط، مع وضع خريطه لها خلال الفترة المقبلة لتنافس عالميا، لافتا إلى أنه سيتحقق على يديه تحديث وتطوير أنشطة الشركة والمحافظة على كيانها وكوادرها ومكاسب عمالها.وقالت المصادر، إن شركة السكر قلعة عملاقة للصناعة المصرية بصفة عامة والصناعات الغذائية بصفة خاصة؛ وبكل قيادات مجلس إدارتها وقطاعاتها ومصانعها والعاملين بها في جميع الأنشطة، قادرة على البقاء شامخة في عالم الصناعة؛ ومحققة للنمو والتنمية المستدامة صناعيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، والمطلوب من الجميع الالتفاف حول القيادة الجديدة للشركة وأداء الواجبات الوظيفية بالاتقان والجودة المطلوبة؛ وتقديم كافة الدعم بأمانة وإخلاص للقيادة حتى تستطيع الشركة عبور مرحلة إعادة الهيكلة وتوفيق الأوضاع انطلاقًا لآفاق الصناعة العالمية.