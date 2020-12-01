نائب محافظ القاهرة يجري زيارة لمستشفى الرمد بالساحل

زار الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، صباح اليوم، مستشفى الرمد للعيون بحى الساحل، وذلك لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وحضور كافة الأطقم الطبية والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.كما زار نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية بحضور رئيس حي الساحل، معهد "الدون بسكو" للتعليم الفني بحى الساحل، وذلك لمتابعة سير انتظام العملية التعليمية، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.تأتي الزيارات تنفيذًا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بشأن متابعة الإجراءات الوقائية ضد فيرس كورنا بالمؤسسات العامة والمستشفيات.