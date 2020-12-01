أعضاء الحزب الحاكم في تركيا راضون عن استقالة «البيراق»

أكد أعضاء وأنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة رجب طيب أردوغان، عن حالة من الرضا لاستقالة وزير الخزانة والمالية السابق بيرات البيراق، التي تقدم بها خلال الأسابيع الماضية.وحسب استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة AREA التركية، بشأن كيفية استقبال استقالة بيرات البيراق من وزارة الخزانة والمالية، أكد 74.1% من أنصار حزب العدالة والتنمية عن رضاهم عن القرار.وبيّن الاستطلاع الذي شمل 12 مدينة تركية في الفترة من 23 حتى 27 نوفمبر الماضي، أن 74.1% من المشاركين في راضون عن الاستقالة، و60.6% من ناخبي حزب العدالة والتنمية وصفوها بـ«شيء إيجابي»، فيما اعتبر 81.3% من ناخبي حزب الحركة القومية، حليف أردوغان، استقالة البيراق «إيجابية».وفي 8 نوفمبر، شكّلت استقالة «البيراق» حدثًا مفاجئًا للأتراك، وجاءت في الوقت الذي تشهد فيه الليرة التركية تدهورًا في قيمتها في سوق العملات الأجنبية، وإلى جانب ذلك كان اللافت والأبرز فيها هو طريقة تعاطي الإعلام الرسمي، والمحسوب على الحكومة التركية معها، حيث تجنبت نشر أي خبر يتعلق بالأسباب أو حتى إعلان الخبر بصيغة مقتضبة فقط.