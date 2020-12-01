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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

وزير الدفاع التونسي: الوضع الأمني يتسم بـ«الهدوء الحذر»

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 02:10 م
إبراهيم البرتاجي
إبراهيم البرتاجي
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أكد وزير الدفاع الوطني التونسي، إبراهيم البرتاجي، اليوم الثلاثاء، أن الوضع الأمني العام بالبلاد يتسم بـ«الهدوء الحذر»، موضحًا أن التحركات الاجتماعية التي تعيشها عدة مناطق «تستوجب أعلى درجات اليقظة للتصدي لنشاط العناصر الإرهابية والتهريب والجريمة المنظمة».

وأوضح «البرتاجي»، في رده على تساؤلات النواب خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة للنظر في مهمة وزارة الدفاع الوطني من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021، أن «تدخل الجيش أثناء التحركات الاحتجاجية يقتصر على حماية المقرات السيادية والمنشآت الحيوية، ومساعدة قوات الأمن الوطني للحفاظ على الأمن العام».

وأضاف أن «التنسيق متواصل وبشكل يومي بين القوات الأمنية والعسكرية»، مشيرًا إلى «الحرص على تجنب احتكاك الجيش بالمواطن».

ولفت إلى الجهود التي تبذلها الوزارة في معاضدة المجهود الوطني للتصدي لفيروس كورونا المستجد، عبر المستشفيات الميدانية والفرق المتنقلة والتحاليل السريعة.

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