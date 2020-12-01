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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

إجازة قصيرة لـ منى زكى من تصوير «تقاطع طرق»

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 02:07 م
منى زكي
منى زكي
أمير محمد خالد
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حصلت الفنانة منى زكي على إجازة قصيرة من تصوير مسلسلها الرمضاني "تقاطع طرق"، والذي تخوض من خلاله سباق رمضان المقبل، وذلك بسبب تكريمها من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42 والتي يقام حفل افتتاحه غدًا وتقام فعاليات في الفترة من 2 لـ 10 ديسمبر وسيتم تكريم منى زكي بجائزة الإنجاز الإبداعي والتي تحمل اسم فاتن حمامة، كما ستتم إقامة ندوة نقاشية عن مسيرتها الفنية تديرها الإعلامية ريا أبي راشد.

ويشار إلى أن مسلسل "تقاطع طرق" كان من المفترض عرضه في موسم رمضان الماضي، ولكن تم تأجيله بسبب تعثر تصويره بعد انتشار فيروس كورونا، والمسلسل يشارك فيه بجانب مني زكي كل من محمد فراج ومحمد ممدوح وسيد رجب ومن تأليف وإخراج تامر محسن.

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