«الشيوخ»: 5 أعضاء تبرعوا بمستحقاتهم لصندوق تحيا مصر

كشف المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، عن تبرع ما بين 4 أو 5 نواب بمكافآت عضويتهم لصندوق "تحيا مصر"، فضلًا عن تبرع آخرين إلى صندوق الأعضاء، والبعض لم يتسلم "الفيزا" البنكية التي يحصل من خلالها على مستحقاته.وتعقيبًا علي الجدل المثار حول مكافآت الأعضاء، أكد عتمان أن المكافأة التي يحصل عليها النائب البرلماني المصري هي الأدنى على مستوى العالم.وكشف الأمين العام لمجلس الشيوخ عن أن جلسة مجلس الشيوخ الماضية كانت المكافأة 200 جنيه فقط، وهناك نواب تبرعوا بشيكات للبوفيه، لافتًا إلى أنه تحدث مع برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسي في كل تفاصيل مكافأة مجلس الشيوخ، وبعدها تواصل مع الأعضاء وأكدوا تنازلهم عنها.كان المستشار محمود عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، قال في تصريحات صحفية، إن 90% من بنود لائحة مجلس الشيوخ مأخوذة عن مجلس النواب؛ وبند إعفاء مجلس الشيوخ من الضريبة أخذناه من لائحة مجلس النواب.وأشار الأمين العام لمجلس الشيوخ إلى أن أعضاء المجلس لا يمانعون من إلغاء إعفائهم من الضريبة، موضحًا: «أقل مكافأة في العالم هي التي نحصل عليها طبقًا لمكافآت كل النواب في العالم».وأكد عتمان أنه لا تعارض أبدًا بين لائحة مجلس النواب والشيوخ، منوهًا بأن مجلس الشيوخ ليس من اختصاصه مراقبة أداء الحكومة.يُشار إلى أن المادة 284 من لائحة مجلس الشيوخ، تقضي بأن تعفى أي مبالغ تدفع لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم ولا يجوز التنازل عنها، ويتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها 5 آلاف جنيه تستحق من تاريخ أداء اليمين الدستورية، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أي مسمى عن الحد الأقصى للأجور.ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.