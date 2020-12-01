«الشيوخ»: 5 أعضاء تبرعوا بمستحقاتهم لصندوق تحيا مصر
الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 01:05 م
كريمة أبو زيد والسيد السعدنيطباعة
كشف المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، عن تبرع ما بين 4 أو 5 نواب بمكافآت عضويتهم لصندوق "تحيا مصر"، فضلًا عن تبرع آخرين إلى صندوق الأعضاء، والبعض لم يتسلم "الفيزا" البنكية التي يحصل من خلالها على مستحقاته.
وتعقيبًا علي الجدل المثار حول مكافآت الأعضاء، أكد عتمان أن المكافأة التي يحصل عليها النائب البرلماني المصري هي الأدنى على مستوى العالم.
وكشف الأمين العام لمجلس الشيوخ عن أن جلسة مجلس الشيوخ الماضية كانت المكافأة 200 جنيه فقط، وهناك نواب تبرعوا بشيكات للبوفيه، لافتًا إلى أنه تحدث مع برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسي في كل تفاصيل مكافأة مجلس الشيوخ، وبعدها تواصل مع الأعضاء وأكدوا تنازلهم عنها.
كان المستشار محمود عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، قال في تصريحات صحفية، إن 90% من بنود لائحة مجلس الشيوخ مأخوذة عن مجلس النواب؛ وبند إعفاء مجلس الشيوخ من الضريبة أخذناه من لائحة مجلس النواب.
وأشار الأمين العام لمجلس الشيوخ إلى أن أعضاء المجلس لا يمانعون من إلغاء إعفائهم من الضريبة، موضحًا: «أقل مكافأة في العالم هي التي نحصل عليها طبقًا لمكافآت كل النواب في العالم».
وأكد عتمان أنه لا تعارض أبدًا بين لائحة مجلس النواب والشيوخ، منوهًا بأن مجلس الشيوخ ليس من اختصاصه مراقبة أداء الحكومة.
يُشار إلى أن المادة 284 من لائحة مجلس الشيوخ، تقضي بأن تعفى أي مبالغ تدفع لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم ولا يجوز التنازل عنها، ويتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها 5 آلاف جنيه تستحق من تاريخ أداء اليمين الدستورية، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أي مسمى عن الحد الأقصى للأجور.
ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.
وتعقيبًا علي الجدل المثار حول مكافآت الأعضاء، أكد عتمان أن المكافأة التي يحصل عليها النائب البرلماني المصري هي الأدنى على مستوى العالم.
وكشف الأمين العام لمجلس الشيوخ عن أن جلسة مجلس الشيوخ الماضية كانت المكافأة 200 جنيه فقط، وهناك نواب تبرعوا بشيكات للبوفيه، لافتًا إلى أنه تحدث مع برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسي في كل تفاصيل مكافأة مجلس الشيوخ، وبعدها تواصل مع الأعضاء وأكدوا تنازلهم عنها.
كان المستشار محمود عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، قال في تصريحات صحفية، إن 90% من بنود لائحة مجلس الشيوخ مأخوذة عن مجلس النواب؛ وبند إعفاء مجلس الشيوخ من الضريبة أخذناه من لائحة مجلس النواب.
وأشار الأمين العام لمجلس الشيوخ إلى أن أعضاء المجلس لا يمانعون من إلغاء إعفائهم من الضريبة، موضحًا: «أقل مكافأة في العالم هي التي نحصل عليها طبقًا لمكافآت كل النواب في العالم».
وأكد عتمان أنه لا تعارض أبدًا بين لائحة مجلس النواب والشيوخ، منوهًا بأن مجلس الشيوخ ليس من اختصاصه مراقبة أداء الحكومة.
يُشار إلى أن المادة 284 من لائحة مجلس الشيوخ، تقضي بأن تعفى أي مبالغ تدفع لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم ولا يجوز التنازل عنها، ويتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها 5 آلاف جنيه تستحق من تاريخ أداء اليمين الدستورية، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أي مسمى عن الحد الأقصى للأجور.
ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.