«الشيوخ»: إرسال اللائحة لرئيس الجمهورية خلال ساعات تمهيدا لإقرارها

«الشيوخ»: إرسال اللائحة لرئيس الجمهورية خلال ساعات تمهيدا لإقرارها
الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 12:46 م
كريمة أبو زيد والسيد السعدنيطباعة
قال المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، إنه سيتم إرسال مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، خلال ساعات.
وأضاف عتمان، في تصريحات المحررين البرلمانيين اليوم الثلاثاء، أن مشروع قانون اللائحة التي وافق عليها المجلس نهائيا في جلسته العامة الأحد الماضي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، سيتم رفعها حسبما أعلن رئيس المجلس إلى رئيس الجمهورية، اليوم أو غدا بحد أقصى.
وتابع إسماعيل، أن رئيس الجمهورية من شأنه إحالة مشروع قانون اللائحة إلى مجلس النواب، ليناقشها بدوره ويرفعها إلى الرئيس مجددًا لإصدارها والعمل بها بعد النشر في الجريدة الرسمية، أملا أن يتمكن مجلس النواب من إقرارها في جلسته المنعقدة منتصف الشهر الجاري.
وأضاف عتمان، في تصريحات المحررين البرلمانيين اليوم الثلاثاء، أن مشروع قانون اللائحة التي وافق عليها المجلس نهائيا في جلسته العامة الأحد الماضي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، سيتم رفعها حسبما أعلن رئيس المجلس إلى رئيس الجمهورية، اليوم أو غدا بحد أقصى.
وتابع إسماعيل، أن رئيس الجمهورية من شأنه إحالة مشروع قانون اللائحة إلى مجلس النواب، ليناقشها بدوره ويرفعها إلى الرئيس مجددًا لإصدارها والعمل بها بعد النشر في الجريدة الرسمية، أملا أن يتمكن مجلس النواب من إقرارها في جلسته المنعقدة منتصف الشهر الجاري.