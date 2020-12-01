«الشيوخ»: إرسال اللائحة لرئيس الجمهورية خلال ساعات تمهيدا لإقرارها

قال المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، إنه سيتم إرسال مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، خلال ساعات.وأضاف عتمان، في تصريحات المحررين البرلمانيين اليوم الثلاثاء، أن مشروع قانون اللائحة التي وافق عليها المجلس نهائيا في جلسته العامة الأحد الماضي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، سيتم رفعها حسبما أعلن رئيس المجلس إلى رئيس الجمهورية، اليوم أو غدا بحد أقصى.وتابع إسماعيل، أن رئيس الجمهورية من شأنه إحالة مشروع قانون اللائحة إلى مجلس النواب، ليناقشها بدوره ويرفعها إلى الرئيس مجددًا لإصدارها والعمل بها بعد النشر في الجريدة الرسمية، أملا أن يتمكن مجلس النواب من إقرارها في جلسته المنعقدة منتصف الشهر الجاري.