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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فحص 203 آلاف تلميذ ضمن مبادرة الرئيس «100 مليون صحة» بالمنيا

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 12:40 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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واصلت مديرية الصحة بالمنيا، تنفيذ المبادرة الرئاسية لاكتشاف وعلاج أمراض سوء التغذية، ضمن مبادرة "100 مليون صحة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم فحص 203 آلاف طالب بالمرحلة الابتدائية بجميع المدارس المستهدفة.

وقال الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المبادرة تستهدف طلاب المدارس الابتدائية من الصف الأول إلى الصف السادس، حيث تلقي المبادرة وجميع المبادرات الرئاسية اهتماما ورعاية ودعم من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ويتم خلالها إجراء المسح الطبي والكشف عن أمراض السمنة والتقزم والأنيميا لطلاب المدارس الابتدائية والتي انطلقت من اليوم الأول من شهر نوفمبر بالتنسيق مع التأمين الصحي.

وأوضح، أن الهدف من تلك المبادرة هو الاهتمام بصحة الطلاب من خلال الخدمات المقدمة في الحملة مثل قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف المبكر عن الأنيميا، وقياس الطول والوزن لتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السمنة والتقزم.

وأشار الدكتور أحمد خليل، مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية في محافظة المنيا، إلى أنه عند اكتشاف إصابة أحد الأطفال بهذه الأمراض، فإنه يتم تحويل الطفل إلى المستشفى للعلاج بالمجان، مشيرًا إلى أنه يتم تجهيز 80 فريقا عن طريق مديرية الصحة لتنفيذ المبادرة في الريف، بالإضافة لتدريب الفرق على طرق الفحص ومكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات مع التوجيه للوصول لجميع الطلاب المستهدفين مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.


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