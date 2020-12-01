تداول 19 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد

ذكرت هيئة موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أنه تم اليوم الثلاثاء، تداول 19 سفينة.وقالت هيئة الميناء، في بيان، إن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينتي حاويات وسفينة بضائع عامة منها السفينة "PAPA JOY"، والتي ترفع علم بنما؛ وذلك لتفريغ 5400 طن رخام بالميناء، وغادرت الميناء 3 سفن حاويات، بينما يتواجد على الأرصفة سفينتا بضائع عامة، فيما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن، ويتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.وأشار البيان إلى أنه يجرى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.