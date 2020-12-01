حالة وفاة و168 إصابة جديدة بكورونا في قطر

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا ليصل عدد حالات الوفاة إلى 238 حالة.وقالت الوزارة في بيان لها إن 168 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا سجلت اليوم أيضًا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 139001.وكشفت عن تسجيل 216 حالة للشفاء اليوم ليصل إجمالي حالات الشفاء من فيروس كورونا في قطر إلى 136306 حالات.