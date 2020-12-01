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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

16 وفاة و2536 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 12:49 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة عن تسجيل 16 حالة وفاة و2536 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1032 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما ذكرت وكاله وفا الفلسطينية.

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة في الضفة الغربية "الخليل (3)، نابلس (3)"، و9 حالات وفاة في قطاع غزة، وحالة وفاة في مدينة القدس.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت على النحو التالي: الخليل (82)، جنين (91)، نابلس (156)، طولكرم (14)، رام الله والبيرة (84)، طوباس (46)، سلفيت (49)، قلقيلية (17)، أريحا والأغوار (7)، مدينة القدس (81)، قطاع غزة (405).

وقالت: إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 77.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 21.9%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وأوضحت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (226)، نابلس (336)، بيت لحم (199)، قلقيلية (80)، رام الله والبيرة (187)، جنين (145)، أريحا والأغوار (11)، سلفيت (110)، طولكرم (124)، طوباس (47)، ضواحي القدس (77)، قطاع غزة (815)، مدينة القدس (179).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 64 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 13 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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