تحصيل 315 ألف جنيه مستحقات عامل مصري بالسعودية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في صرف مستحقات المواطن المصري "أحمد.س"، وبلغت 75 ألفًا و599 ريالًا سعوديًا، أي ما يوازي 315 ألفًا و247 جنيهًا تقريبًا.وأوضح هيثم سعدالدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة صرف مستحقات المواطن المذكور، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.وتلقى الوزير تقريرًا عبر الملحق العمالى وليد عبدالرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، أكد فيه أن المكتب قام بمتابعة مستحقات المواطن المذكور حتى تم صرفها من بنك الراجحي، فضلا عن حصوله من كفيله على تأشيرة خروج نهائي وبذلك تم تسوية شكواه الواردة، وقدم الشكر لوزارة القوى العاملة ممثلة في مكتب التمثيل العمالي على مساعدته فى الحصول على مستحقاته كاملة.