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الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 الموافق 16 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

أول امراة تشغل منصب وزير الخزانة الأمريكية.. من هي جانيت إيلين؟

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 03:45 م
جانيت إيلين
جانيت إيلين
سلمى بدر
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للمرأة مكان كبير وسط اختيارات الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن لفريقه الرئاسي، فقد أعلن بايدن عن أعضاء فريقه الاقتصادي الذي قال إنه سيحاول به التغلب على الأوضاع التي فرضها انتشار وباء فيروس كورونا المستجد على الشركات والعمال.

واختار بايدن السيدة "جانيت يلين" لتكون أول امرأة تشغل منصب وزير الخزانة، وكانت أول امرأة ترأس البنك المركزي الأمريكي، فمن هي جانيت يلين؟
جانيت إيلين
جانيت إيلين
- حياتها الشخصية:
ولدت يلين لعائلة يهودية بولندية في بروكلين بنيويورك، والدتها "آنا روث" معلمة في مدرسة ابتدائية، ووالدها "جوليوس يلين" طبيب أسرة، وكان يعمل في الطابق الأرضي من منزلهم تركت والدتها وظيفتها لتتفرغ لرعاية جانيت وشقيقها الأكبر، جون.

تخرجت من مدرسة فورت هاملتون الثانوية في خليج بروكلين، حصلت على بكالريوس في الاقتصاج ثم بامتياز مع مرتبة الشرف من جامعة براون عام 1967. حصلت على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ييل في عام 1971، متزوجة من الاقتصادي الحاصل على جائزة نوبل "جورج أكيرلوف" فيما يتعلق بنظريتها الاقتصادية.
جانيت إيلين
جانيت إيلين
- حياتها العملية:
جانيت ايلين امرأة وصلت إلى أرفع المناصب، تولت ملفات شديدة التعقيد، وصلت لمناصب كانت احتكارا للرجال فقط فهي رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، شغلت منصب نائب رئيس مجلس المحافظين للنظام الاحتياطي الفيدرالي سابقا.

كانت الرئيس والرئيس التنفيذي للبنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، بالإضافة إلى شغل منصب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض في عهد الرئيس بيل كلينتون، ولا تؤيد الإنفاق الحكومي الكبير، خوفًا من زيادة العجز في الميزانية، وزيادة مديونية الحكومة، كما أنها لا تريد فيضان من الدولارات المطبوعة خوفا من التضخم، وما بعد التضخم.

أشهر جملة لها هي: "ليس هدفنا هو ترهيل الاقتصاد الأميركي، هدفنا هو أن يجد العاطلون وظائف تفيدهم بدخلها"، وبذلك تعد "يلين" خبيرة في أسباب البطالة وآثارها وآليات التقليص منها وقد حصلت على المركز السادس في مجلة فوربس لأقوى شخصية في العالم لعام 2014.

حصلت على المركز الثالث لقائمة أقوى نساء العالم لعام 2016 وحصلت على عدد من الجوائز، منها ميدالية ويلبر الصليب من جامعة ييل عام 1997، والدكتوراه الفخرية من جامعة براون عام 1998، والدكتوراه الفخرية من كلية بارد عام 2000.
أول امراة تشغل منصب وزير الخزانة الأمريكية.. من هي جانيت إيلين؟
أول امراة تشغل منصب وزير الخزانة الأمريكية.. من هي جانيت إيلين؟
أول امراة تشغل منصب وزير الخزانة الأمريكية.. من هي جانيت إيلين؟
أول امراة تشغل منصب وزير الخزانة الأمريكية.. من هي جانيت إيلين؟
أول امراة تشغل منصب وزير الخزانة الأمريكية.. من هي جانيت إيلين؟
أول امراة تشغل منصب وزير الخزانة الأمريكية.. من هي جانيت إيلين؟
أول امراة تشغل منصب وزير الخزانة الأمريكية.. من هي جانيت إيلين؟
أول امراة تشغل منصب وزير الخزانة الأمريكية.. من هي جانيت إيلين؟
أول امراة تشغل منصب وزير الخزانة الأمريكية.. من هي جانيت إيلين؟
أول امراة تشغل منصب وزير الخزانة الأمريكية.. من هي جانيت إيلين؟
أول امراة تشغل منصب وزير الخزانة الأمريكية.. من هي جانيت إيلين؟
أول امراة تشغل منصب وزير الخزانة الأمريكية.. من هي جانيت إيلين؟
أول امراة تشغل منصب وزير الخزانة الأمريكية.. من هي جانيت إيلين؟
أول امراة تشغل منصب وزير الخزانة الأمريكية.. من هي جانيت إيلين؟
أول امراة تشغل منصب وزير الخزانة الأمريكية.. من هي جانيت إيلين؟
أول امراة تشغل منصب وزير الخزانة الأمريكية.. من هي جانيت إيلين؟
أول امراة تشغل منصب وزير الخزانة الأمريكية.. من هي جانيت إيلين؟
أول امراة تشغل منصب وزير الخزانة الأمريكية.. من هي جانيت إيلين؟

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