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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النيابة تأمر بحبس 4 متهمين بـ«التنمر» على شيكابالا

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 12:44 م
شيكابالا
شيكابالا
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أمرت نيابة بندر الأقصر، اليوم الثلاثاء، بحبس 4 أشخاص متهمين بـ«التنمر» على لاعب الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا، بـ«كلب»، بعد مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا الجمعة الماضية.

وتوصلت الأجهزة الأمنية إلى أن المتهمين الـ 4، هم من يقفون وراء واقعة حمل «كلب» بميدان صلاح الدين بالأقصر، خلال الاحتفالات بفوز النادى الأهلى ببطولة دورى أبطال أفريقيا للأندية، بعد تفريغ الكاميرات بمختلف أرجاء الميدان لكشف المتورطين في الواقعة، وتم ضبط عدد منهم والتحقيق معهم بمعرفة النيابة.

البداية كانت، بتلقي اللواء عاصم يس، مدير أمن الأقصر، إخطارًا بسرعة ضبط المتهمين في واقعة «التنمر» على أحد لاعبى نادى الزمالك بميدان صلاح الدين خلال الاحتفالات بفوز النادى الأهلى ببطولة دورى أبطال أفريقيا للأندية، بعد تحرير المحضر رقم 10913 إداري قسم شرطة الأقصر لسنة 2020، بشأن انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يشمل قيام عدد من الأشخاص بحمل «كلب» أسود اللون يرتدي «تي شيرت أبيض» للتنمر شيكابالا وسط هتافات مسيئة للاعب.

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