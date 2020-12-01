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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية» تدعو الدول الإفريقية إلى الاستعداد للتطعيم ضد «كورونا»

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 12:22 م
جريدة الدستور
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دعت منظمة الصحة العالمية الدول الإفريقية، إلى الاستعداد بنشاط لتطعيم سكانها ضد فيروس كورونا المستجد.

وأشارت المنظمة، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن أقل من نصف بلدان القارة حددت السكان ذوي الأولوية للتلقيح، وأقل من ربع بلدانها لديه خطط تمويل اللقاحات، حيث إن القارة حاليًا بعيدة عن الاستعداد للتطعيم ضد كورونا، والذي يراد منه أن يكون أكبر حملة تحصين في تاريخ القارة.

من جهتها، قالت المديرة الإقليمية للمنظمة بإفريقيا، ماتشيديسو مويتي: «أعتقد أن القارة يتوجب عليها أن تكثف الاستعدادات على وجه السرعة لمثل هذه الحملة».

وتعمل منظمة الصحة العالمية حاليًا مع الشركاء، حول كيفية تحصين إفريقيا من خلال آلية «COVAX» الدولية التي تم إقامتها لتوفير اللقاحات لجميع البلدان بطريقة منصفة، ومن المفترض أنه من خلال هذه الآلية الدولية سيتمكن 20%، من سكان القارة من الحصول على الحماية من كورونا في المرحلة الأولية.

وتقدر المنظمة أن 5.7 مليار دولار، ستكون مطلوبة للتطعيم ضد (كوفيد 19) في إفريقيا، وسيزداد هذا المبلغ بنسبة 15 - 20%، إذا أضيفت إليه تكلفة إمدادات الحقن وإيصال اللقاح.

وتجاوز - وفق إحصاءات المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية - عدد الإصابات في إفريقيا، 2.16 مليون، حتى 30 نوفمبر، فيما بلغت الوفيات 51.7 ألف.

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