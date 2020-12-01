رئيس مجلس الدولة: نعتز بمن أنجز واجبه الوطني
الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 12:25 م
عماد سليمانطباعة
أكد المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة: أن «يوم الوفاء والإنجاز، يوم عزيز ويعتز به الجميع، ونعتز بمن حقق الإنجاز القضائي المطلوب، وهو يوم يجمع شيوخ القضاة الذين علموا الكثير».
وتحدث عن المستشار محمد جودت الملط، رئيس مجلس الدولة السابق، والذي أثرى العمل القضائي بخبراته وجهده المضني، ورحب بجميع الحضور.
جاء ذلك خلال كلمته باحتفالية «يوم الوفاء والإنجاز»، والمنظمة لتكريم القضاة الذين وافتهم المنية خلال العام القضائي، ومن اكتمل عطاؤهم، وكذلك تكريم المتميزين.
وأضاف «حسام الدين» أن «التجمع في هذا اليوم ليس بغرض تبادل الكلمات بالنظام البروتوكولي، ولكن للحديث بلغة الأرقام والتي لا كذب فيها، ومن أجل الحديث أيضًا عما تم إنجازه في عام قضائي واحد، من عدد القضايا والفتاوى التي صدرت خلال هذا العام».
ومن جانبه، قال المستشار طه كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة، إن مجلس الدولة ينظم الاحتفالية تحت عنوان «الوفاء والإنجاز»، لتكريم القضاة الأكثر تميزًا في الإنجاز خلال العام القضائي 2019-2020، وتشجيعهم على الاستمرار المتواصل في النجاح بالمنظومة القضائية.
وأوضح أن الاحتفالية ستتم بحضور ورعاية المستشار محمد حسام الدين، رئيس المجلس، والمستشارين نواب رئيس مجلس الدولة أعضاء المجلس الأعلى، كما ستشهد حضور رؤساء مجلس الدولة السابقين، والنواب الأول لرئيس مجلس الدولة السابقين، والأمناء العامون السابقون للمجلس، بالإضافة إلى عدد من قضاة مجلس الدولة من مختلف أقسامه وفروعه.
وشدد «كرسوع» على ضرورة التزام جميع الحضور بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وارتداء الكمامات طوال مدة التواجد بمكان الاحتفال حرصًا من إدارة المجلس على سلامة الجميع.
وتحدث عن المستشار محمد جودت الملط، رئيس مجلس الدولة السابق، والذي أثرى العمل القضائي بخبراته وجهده المضني، ورحب بجميع الحضور.
جاء ذلك خلال كلمته باحتفالية «يوم الوفاء والإنجاز»، والمنظمة لتكريم القضاة الذين وافتهم المنية خلال العام القضائي، ومن اكتمل عطاؤهم، وكذلك تكريم المتميزين.
وأضاف «حسام الدين» أن «التجمع في هذا اليوم ليس بغرض تبادل الكلمات بالنظام البروتوكولي، ولكن للحديث بلغة الأرقام والتي لا كذب فيها، ومن أجل الحديث أيضًا عما تم إنجازه في عام قضائي واحد، من عدد القضايا والفتاوى التي صدرت خلال هذا العام».
ومن جانبه، قال المستشار طه كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة، إن مجلس الدولة ينظم الاحتفالية تحت عنوان «الوفاء والإنجاز»، لتكريم القضاة الأكثر تميزًا في الإنجاز خلال العام القضائي 2019-2020، وتشجيعهم على الاستمرار المتواصل في النجاح بالمنظومة القضائية.
وأوضح أن الاحتفالية ستتم بحضور ورعاية المستشار محمد حسام الدين، رئيس المجلس، والمستشارين نواب رئيس مجلس الدولة أعضاء المجلس الأعلى، كما ستشهد حضور رؤساء مجلس الدولة السابقين، والنواب الأول لرئيس مجلس الدولة السابقين، والأمناء العامون السابقون للمجلس، بالإضافة إلى عدد من قضاة مجلس الدولة من مختلف أقسامه وفروعه.
وشدد «كرسوع» على ضرورة التزام جميع الحضور بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وارتداء الكمامات طوال مدة التواجد بمكان الاحتفال حرصًا من إدارة المجلس على سلامة الجميع.