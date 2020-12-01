رئيس مجلس الدولة: نعتز بمن أنجز واجبه الوطني

أكد المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة: أن «يوم الوفاء والإنجاز، يوم عزيز ويعتز به الجميع، ونعتز بمن حقق الإنجاز القضائي المطلوب، وهو يوم يجمع شيوخ القضاة الذين علموا الكثير».وتحدث عن المستشار محمد جودت الملط، رئيس مجلس الدولة السابق، والذي أثرى العمل القضائي بخبراته وجهده المضني، ورحب بجميع الحضور.جاء ذلك خلال كلمته باحتفالية «يوم الوفاء والإنجاز»، والمنظمة لتكريم القضاة الذين وافتهم المنية خلال العام القضائي، ومن اكتمل عطاؤهم، وكذلك تكريم المتميزين.وأضاف «حسام الدين» أن «التجمع في هذا اليوم ليس بغرض تبادل الكلمات بالنظام البروتوكولي، ولكن للحديث بلغة الأرقام والتي لا كذب فيها، ومن أجل الحديث أيضًا عما تم إنجازه في عام قضائي واحد، من عدد القضايا والفتاوى التي صدرت خلال هذا العام».ومن جانبه، قال المستشار طه كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة، إن مجلس الدولة ينظم الاحتفالية تحت عنوان «الوفاء والإنجاز»، لتكريم القضاة الأكثر تميزًا في الإنجاز خلال العام القضائي 2019-2020، وتشجيعهم على الاستمرار المتواصل في النجاح بالمنظومة القضائية.وأوضح أن الاحتفالية ستتم بحضور ورعاية المستشار محمد حسام الدين، رئيس المجلس، والمستشارين نواب رئيس مجلس الدولة أعضاء المجلس الأعلى، كما ستشهد حضور رؤساء مجلس الدولة السابقين، والنواب الأول لرئيس مجلس الدولة السابقين، والأمناء العامون السابقون للمجلس، بالإضافة إلى عدد من قضاة مجلس الدولة من مختلف أقسامه وفروعه.وشدد «كرسوع» على ضرورة التزام جميع الحضور بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وارتداء الكمامات طوال مدة التواجد بمكان الاحتفال حرصًا من إدارة المجلس على سلامة الجميع.