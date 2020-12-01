«فايزر» تتقدم بطلب للحصول على ترخيص لتسويق لقاح كورونا فى أوروبا

تقدمت كل من شركتي فايزر وبيونتيك لصناعة الأدوية، اليوم الثلاثاء، بطلب للحصول على ترخيص لتسويق لقاحهما ضد فيروس كورونا في أوروبا، وفقًا "العربية عاجل".وفي سياق متصل، قالت شركتا فايزر وبيونتك لصناعة الدواء، إنهما قد تحصلا خلال الشهر القادم على موافقة الهيئات التنظيمية الأمريكية والأوروبية على الاستخدام الطارئ للقاحهما لفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، بعدما أظهرت نتائج التجارب النهائية أن نسبة نجاح اللقاح 95% وعدم وجود أعراض جانبية خطيرة له.وتبين أن فاعلية اللقاح ثابتة في مختلف الفئات العمرية والعرقية، مما يعد علامة مبشرة نظرا لأن المرض أصاب المسنين وجماعات بعينها، شملت ذوي البشرة السوداء، بشكل أكبر من غيرهم.