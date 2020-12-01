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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

سقوط تشكيل عصابى يسرق الدراجات النارية بالسلام

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 12:31 م
جريدة الدستور
مريم جبل- عمرو المزيدي
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تمكن ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بمنطقة السلام.

أكدت تحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام تكوين شخصين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تم ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" مُبلغ بسرقتها.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب 5 حوادث سرقة دراجات نارية بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المُستولى عليها بمكان إخفائها بمنطقة سكنهم، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات النارية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم العرض على النيابات المختصة للتحقيق.

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