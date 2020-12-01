رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 الموافق 16 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وصول جثمان المدرس المصري المتوفى بالرياض الأربعاء

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 12:33 م
جريدة الدستور
دعاء جابر ــ وفاء علي
طباعة
يصل إلى مطار القاهرة الدولي في الساعة السادسة صباح غد الأربعاء، على رحلة مصر للطيران رقم 684 القادمة من مطار الدمام بالمملكة العربية السعودية، جثمان المدرس المصري محمد شعبان حسان المتوفي في أثناء عمله بالتدريس لمادة الحاسب الآلي عن بعد من خلال منصة مدرسة النخبة العلمية الأهلية بالدمام، ونقل جثمانه لدفنه بمسقط رأسه بدمياط.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ مستحقات المتوفي لدى المدرسة التي يعمل بها، والتي تعهدت بدفع تكاليف شحن الجثمان وتسوية مستحقاته المالية لديها.

وأوضح هيثم سعدالدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن وزير القوى العاملة كان قد وجه على الفور بمجرد علمه بالحادث، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالرياض، بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بنقل الجثمان بالتنسيق مع القنصلية، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه المالية نظرًا لوفاته وهو علي رأس العمل.

تلقى الوزير تقريرًا عاجلًا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي، أكد فيه اتخاذ كل الإجراءات وشحن الجثمان إلى أرض الوطن ليدفن حسب طلب أسرته في مسقط رأسه بدمياط، وأن إدارة مدارس النخبة العلمية الأهلية بالمنطقة الشرقية بالدمام، والتي يعمل بها المدرس المصري محمد شعبان حسان البالغ من العمر 35 عامًا ووافته المنية وهو على رأس العمل كمعلم حاسب آلي، تعهدت بدفع تكاليف شحن الجثمان وتسوية مستحقاته المالية لدى المدرسة.

وكان مكتب التمثيل العمالي قد تواصل مع إدارة المدرسة، وتبين أن وفاة المدرس يوم 25 نوفمبر الماضي كانت بسبب هبوط حاد بالدورة الدموية وهو ما زال على رأس العمل في أثناء أداء واجبه وتقديم الشرح للطلاب على منصة التعليم عن بعد، وعندما لاحظ الطلاب سقوطه وغيابه عن الوعي قاموا بإبلاغ إدارة المدرسة وعند نقله إلى المستشفى تبين وفاته بسبب هبوط حاد بالدورة الدموية.

وأضاف الملحق العمالي أنه تم إبلاغ أهله وذويه بمصر والذين قاموا بتوكيل خاله والمتواجد معه بالدمام لإنهاء إجراءات شحن الجثمان إلى مسقط رأسه بمدينة الروضة بمحافظة دمياط، وقد تم إنهاء إجراءات استخراج شهادة الوفاة من القنصلية العامة، وتم تقديم واجب العزاء والمواساة نيابة عن الوزير والتواصل المستمر لإتمام الإجراءات اللازمة نحو إنهاء صرف مستحقاته المالية لدى إدارة المدرسة، ولدي هيئة التأمينات الاجتماعية نظرًا لوفاته في أثناء العمل وبسببه بعد استيفاء الأوراق المطلوبة وإعلام الوراثة.

موضوعات متعلقة

إزالة أكبر سوق عشوائي بالمنصورة في الدقهلية

وفاة عبدالغفور البرعي البطل الحقيقي لـ«لن أعيش في جلباب أبي»

أسماء المتهمين بالتنمر على «شيكابالا» في الأقصر

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1-12-2020

الصور

image description

رئيس جامعة أسيوط يفتتح معرضا فنيا بالقرية الأولمبية

image description

«مياه الشرب» بأسيوط تنظم جولات توعوية بالمدارس

image description

تأمين تداول وتخزين البضائع بميناء دمياط

image description

افتتاح المعرض الدائم للطلاب بمجمع الخدمات بجامعة المنصورة

image description

«التصالح حياة» تواصل تسديد رسوم جدية التصالح للحالات المستحقة بأسيوط

الأكثر قراءة

إزالة أكبر سوق عشوائي بالمنصورة في الدقهلية

أسماء المتهمين بالتنمر على «شيكابالا» في الأقصر

النيابة تأمر بحبس 4 متهمين بـ«التنمر» على شيكابالا

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1-12-2020

إنفوجراف

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

بعد اختفائه من أميركا.. ظهور «الهيكل الغامض» في رومانيا

فتح نوافذ الفصول الدراسية أفضل من أجهزة تنقية الهواء

الصين تنشئ مركزا وطنيا للبحوث الأثرية

إزالة غابات الأمازون تصل لأعلى مستوى لها منذ 2008

أيام زمان

مأساة سعاد حسني (5).. «أبعدها إحسان عبد القدوس عن أدوار البطولة»

حكاية الفيلم الذى لم يكتمل بين «كلاى» وسعاد حسنى

«حرام علىّ وخيانة للنادى».. الأيام الأخيرة لصالح سليم فى الملعب

مأساة سعاد حسنى (4): كيف أنقذ محمد عبدالوهاب السندريلا فى فيلم «حسن ونعيمة»؟

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
شيكابالا والعقل العنصرى
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
السيدة انتصار.. والعطيا الجميلة
مؤمن المحمدي
ماحيليه ماحيليه
لواء.حمدى البطران
معرض الكتاب
المزيد

الثقافة

متطرفون يحرقون مكتبة الباحثة التونسية أمنة الرميلي

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية

الفنان سمير صبرى يكشف سر القطيعة بين الملكة فريدة وبناتها

إصابة الشاعر إيهاب البشبيشى بفيروس كورونا