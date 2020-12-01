الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2021 .. وكيفية إجراء الامتحانات في ظل كورونا

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2021





قبل انطلاق العام الدراسي الحالي في 17 أكتوبر الماضي وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خريطة زمنية تحدد مواعيد بدء وانتهاء الدراسة و الامتحانات لجميع المراحل التعليمية المختلفة وبحسب الخريطة الزمنية فإن العام الدراسي يبدأ في 17 أكتوبر وينتهي في 24 يونيو بمدة دراسة فعلية 33 أسبوعا حيث ينتهي الفصل الدراسي الأول في 5 فبراير وتبدأ إجازة نصف العام في 6 فبراير وتنتهى فى 18 فبراير ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في 20 فبراير وينتهى في 17 يونيو بمدة دراسة فعلية 96 يوما حيث تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية في 15 مايو.









موعد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية









وفقا للخطة الزمنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي تم اعتمادها من قبل الدكتور طارق شوقي قبل بدء العام الدراسي الحالي حتى يتمكن الطلاب من استذكار دروسهم ومراجعة مناهجهم الدراسية وفقا للتعليم عن بعد لمنصات الالكتروني والقنوات التعليمية فإن مواعيد امتحانات الثانوية العامة 19 يونيو المقبل وامتحانات الدبلومات الفنية في 29 مايو المقبل وفقا لضوابط وشروط وضع الامتحانات التي وضعتها الوزارة من قبل للورقة الامتحانية.





الامتحانات والتعليم عن بعد





قبل معرفة الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2021 يجب على الطلاب وأولياء أمورهم معرفة أنه لم يتم وضع آلية لإجراء الامتحانات حتى الآن في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي أثر على اقتصاد العالم كله وأدى إلى إغلاق جميع المنشآت الحكومية والخاصة من بينها المدارس والجامعات مما أثر على سير العملية التعليمية حيث تم ابتكار أشكال جديدة لضمان استمرار العملية التعليمية بإطلاق منصات إلكترونية وقنوات تعليمية للطلاب.





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