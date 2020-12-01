محافظ المنيا يوجه بإنارة الطريق الصحراوي الشرقي

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بإعادة إنارة الطريق الصحراوي الشرقي، بمحيط كل مركز من المراكز التسعة، بالإضافة للمتابعة المستمرة لأعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، حرصًا على سلامة وأمن المواطنين، ولتفادى وقوع الحوادث على الطريق الشرقي.وأكد المحافظ حرص الدولة على حياة المواطنين وتقديم كل الخدمات لهم، من خلال رفع كفاءة الطرق وتنفيذ أعمال الإنارة، مشيرًا إلى استمرار توصيل الخدمات وإجراء أعمال التطوير بجميع مراكز المحافظة، لرفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.من جهتها، بدأت الوحدة المحلية لمدينة المنيا أعمال إنارة الطريق الصحراوي الشرقي لامتداد مركز أبوقرقاص حتى نهاية الحدود الإدارية للمدينة، حيث تم إجراء عملية الإحلال والتجديد لكل الأعمدة المتهالكة، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لها، وذلك في إطار جهود الوحدة المحلية لتطوير ورفع كفاءة الطرق حرصًا على سلامة وأمن المواطنين.