«مياه القناة»: غسيل وتطهير مرشحات ومروقات المحطات (صور)

قال اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إنه تم الانتهاء من غسيل وتطهير مرشحات ومروقات عدد من محطات المياه، منها محطة مياه أبوصوير الكبرى 400 لتر ثانية، ومحطة التل الكبير 800 لتر ثانية، والقنطرة غرب 800 لتر ثانية، ومحطة فايد الكبرى 1400 لتر ثانية، ومحطة عين غصين الكبرى 100 لتر ثانية، تحت إشراف خالد اللفطي، مدير محطات قطاع مياه الإسماعيلية، وذلك من منطلق التأكيد على جودة مياه الشرب وإنتاج مياه شرب آمنة نقية لكل مواطن.وأكد اللواء عبدالحميد عصمت أنه يتم استخدام أحدث الأساليب العلمية الممكنة التي تعمل على تنقية المياه من الشوائب مثل الطمى، والرمال، والشوائب، والترسيب، وتقطير، في عملية تطهير وغسل المروقات بكل محطة مياه، تحت إشراف المعمل الكيميائي وفي وجود مسئول الشئون الصحية، إيمانًا بأهمية توفير كوب ماء نظيف لكل مواطن فى محافظات القناة الثلاثة.وأكد رئيس مياه القناة على ضبط جودة مياه الشرب بالشركة وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها من المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة لعمل التحليل المطلوبة (الكيميائية والميكروبيولوجية) يوميًا على مدار الـ24 ساعة للتأكد من صلاحيتها، استمرارًا لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى محافظات القناة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد.وأوضح اللواء عبدالحميد عصمت أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، مؤكدًا على الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.