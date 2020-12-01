سبع يهنئ «زكي» بتعيينه رئيسًا لجامعة طنطا

هنأ الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا السابق، الدكتور محمود زكي، بعد صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعيينه رئيسًا للجامعة.جاء ذلك بحضور الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب بالجامعة.ووجه الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، الشكر للدكتور مجدى سبع، رئيس الجامعة السابق، على جهده وما قدمه للجامعة خلال فترة توليه رئاسة الجامعة.