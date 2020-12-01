حقيقة تحديد موعد نقل المومياوات الملكية.. وطقوس موكب النقل

أعلى نسبة مشاهدة عبر محرك البحث العالمي جوجل في الآونة الأخيرة، عقب تداولها على صفحات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عبر فيس بوك.

ويستعرض الدستور من خلال التقرير التالي حقيقة موعد الموكب الملكي المتداول.





موعد نقل المومياوات الملكية





انتشرت في الساعات الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن وزارة السياحة والآثار قد حددت يوم الجمعة القادمة الموافق 4 ديسمبر الجاري موعدا لنقل 22 من المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة الإسلامية بمنطقة الفسطاط، خلال فاعليات نقل تليق بالحدث الملكي، وقد نفت الوزارة مؤخرا هذا الخبر جملة وتفصيلا، وأكدت أنه في حالة تحديد موعد للنقل سيتم الإعلان عنه بوقت كافي لترويج الجيد للحدث الملكي عبر وسائل الإعلام ووكالات الأنباء العالمية.





بروفات لنقل المومياوات الملكية 2020





تجرى وزارة السياحة والآثار حاليا بروفات ليلية لنقل لـ 22 من المومياوات الملكية حتى تخرج عملية النقل في أفضل وضع يليق بالرحلة الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضهم الدائم في المتحف القومي للحضارة الإسلامية بمنطقة الفسطاط والتي سيتم نقلها عبر وكالات الأنباء العالمية خلال موكب مهيب خاص يليق بالحضارة المصرية القديمة بحضور عدد كبير من السفراء وممثلي العالم والذي سيتحدث عنه جميع الصحف والمجلات العربية والعالمية حتى تسهم في تنشيط حركة السياحة الوافدة لمصر الراغبة في مشاهدة الآثار المصرية العظيمة.





طقوس الرحلة الملكية لنقل المومياوات 2020





قبل معرفة حقيقة تحديد موعد نقل المومياوات الملكية المتداولة حاليا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يجب أن يعرف العالم بأسره أن الرحلة ستتم عن طريق 22 سيارة من الطراز المصري القديم بخيول وعجلات حربية مشابهة للعجلات القديمة مع عزف موسيقى ترافق المومياوات والـ 17 تابوتا ملكيا ترجع إلى أسر مختلفة، أبرزهم مومياء الملك رمسيس الثاني والملك سقنن رع والملك تحتمس الثالث والملك سيتي الأول والملكة حتشبسوت والملكة نفرتاري زوجة الملك أحمس.





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