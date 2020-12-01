السيدة انتصار.. والعطيا الجميلة

لا يستطيع من يحظى بنفس سوية منزهة عن أي غرض أن يدير ظهره متجاهلا حدثا بهذه الأهمية الإنسانية في المقام الأول، ظهور السيدة انتصار السيسي حرم الرئيس على الشاشة لأول مرة منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد حكم البلاد من ٦ سنوات ونيف، في أجواء الاحتفال بعيد ميلاده في محيط الأسرة أمد الله في عمرهما في حوار من القلب بفطرية وعفوية المصرية الأصيلة ابنة الأصول سليلة أسرة مصرية تزهو وتفخر وتعتز أيما اعتزاز بسكناها الأحياء الشعبية في مصرنا المحروسة، فها هي بنت البلد مثال الجدعنة ، تسرد بمنتهى الصدق تفاصيل زواجها دون أدنى تكلف أو تعال، بل ببساطة وخفة ظل وحضور طاغ يسهم فيه ما حباها الله به من جمال الوجه ورقة الملامح وعذوبة الابتسامة التي يكسوها خجل غير مصطنع، فيزيدها بهاء على بهاء، لم أستطع أن أغفل الحديث عن هذا اللقاء المختلف، فقد انساب بشكل سلس وهادئ أثار إعجاب كل من شاهدوه حتى معتادي التهكم والتربص، فقد أسقط في يدهم ولم يستطيعوا إلا الانحناء أمام سيدة رائعة دخلت قلوب المصريين وسكنتها من أول وهلة.

فالصادق لا يألوا جهدا في الاستحواذ على القلوب والمهج، لقد أعطت درسًا في كيفية الحديث عن شريك الحياة باحترام وحب، وأكدت قيمًا أخلاقية سامية في مقدمتها حب الجار واحترام الآخر، هذه القيم المصرية التي يتربى عليها المصري في أحيائنا المصرية الأصيلة العريقة، ناهيك عن اعترافها بالجميل تجاه والدة الرئيس؛ فهي من قامت بتشجيعها ودعمها في البداية وعلمتها أن سبب نجاح أي بيت هو المحافظة على الخصوصية، ياله من درس وحكمة غالية ومثل يحتذى لما ينبغي أن تقوم عليه العلاقات الإنسانية بين زوجة الابن ووالدته، فيكون هدفها صناعة السعادة لكل الأطراف فلم نجدها تحمل لـ"حماتها" إلا كل الحب والاحترام والامتنان ولم تصفها بـ(الحماة) أصلا في حديثها.

كم أعجبت بسمو أخلاقها ودماثتها ورقيها الشديد، فهي المحبة لبنات جنسها تجل المرأة المصرية، كما يجلها الرئيس السيسي ويعظم دورها في المجتمع واجتهادها، ونراها تحكي عن تواصلها الدائم مع أمهات الشهداء فتصفهن بأنهن بطلات عظيمات أنجبن أعظم الرجال.





فالأم القديرة والجدة المغداقة السيدة انتصار السيسي تدرك تمامًا ما تعانيه الأمهات اللاتي قدمن أرواح الأبناء فداءً للوطن دونما ذرة من ندم.

ونراها تحرص على زيارة المعارض التي تقدم فيها نماذج من الإبداع الراقي المحلي المصري، وتعلن فخرها بشراء منتجاتنا المصرية المتميزة، لإيمانها بقدرات الشباب المصري المبتكر في مختلف المجالات على حد تعبيرها.

وعندما تحدثت كزوجة نجد أن جل تفكيرها ألا يتغير زوجها عليها في حنوه واهتمامه وعاداته تجاهها وأسرتها الصغيرة الدافئة، مثلها في ذلك مثل كل زوجة مصرية محبة لزوجها تخاف أن تغيره الظروف والأحداث ومعطيات الحياة، وحتى الترقي في العمل وما يترتب عليه من انشغال دائم قد يتسبب في بعد أو هوة بينهما، فوصفته بمحبة غير خافية وامتنان واضح: "عمره ما اتغير، هو زي ما هو، من ساعة ما كان ظابط صغير لحد دلوقتي … كان بيساعدني في بداية حياتنا بمنتهي طولة البال والحنية ..."

هكذا في كلمات قليلة عبرت السيدة انتصار السيسي عن الزوج الأصيل الصبور الحاني المعطاء "فخامة الرئيس" كما حرصت على تسميته إجلالًا وتعظيمًا لمكانته التي وصل إليها بكده وإخلاصه للوطن ومجهوده المضني المتواصل طوال سنوات عمره الذي نلمسه حتى نحن كمواطنين منذ توليه المسئولية، وهكذا رأيناه طوال سنوات حكمه، إنسانًا شريفًا نزيهًا راقيًا محترمًا وطنيًا زعيمًا… رئيس مصرنا المحروسة المنصورة.. وهكذا يكون الرجال.. كل الفخر والزهو بهبة السماء لنا…

هذه الأسرة التي ضربت المثل في كيف تكون العلاقة الإنسانية في أرقى صورها تميزها المحبة والتعاون، وقد استوقفني في حديث السيدة انتصار ما بدا على قسماتها الجميلة من آثار خوف وانزعاج على أسرتها يوم ثورة ٣٠ من يونيو، وهو أمر نستطيع أن نتفهمه فسفينة الأسرة ستبحر عبر شواطئ عالية الأمواج فما المصير؟!، قلق طبيعي لسيدة تقف إلى جوار زوجها المقاتل وتتحمل معه المسئولية بأن تحافظ على كيان أسرتها في مأمن من مجهول لا تدري مداه.

كم أطمع في أن تعاود السيدة انتصار الظهور على الشاشة ياحبذا لو كان التليفزيون المصري مرات ومرات لنستزيد من معدنها الأصيل ونكتسب قدوة نفتقدها - للشابات من بناتنا المقبلات على الزواج - لسيدة عظيمة وقفت وراء قائد عظيم فحقق أحلامه وكانت خير معين.. لم نجدها محبة للظهور قبلا، إلا فيما يحتمه عليها البروتوكول السياسي بوصفها حرم فخامة الرئيس، ولم نجد اسمها أو اسمه مطلقًا على أي من المشاريع التي تزخم البلاد بها، زهد ما بعده زهد، وعزوف عن تحقيق أي مجد شخصي.. فكل إنجازاته لمصر ومن أجل مصر وشعبها، أحاطانا كليهما بالسعادة وطاقة محبة بسيرة ومسيرة تدق لها القلوب وإن كان هناك الكثير مما كنا شغوفين لمعرفته لنقترب أكثر من حياتهما الغنية بالمواقف والأحداث فهي حياة ليست كأي حياة… نشكركما على منحنا كل هذا الجمال ونثر بذور الفرح والغبطة بقصة حب صادقة… مصداقًا لمقولة أثيرة لدى:

“إن من أسرار الحياة والحبّ، زرع السعادة في قلوب الآخرين لا في طلبها منهم، الحبّ أول العطيا الجميلة". وجودكما أجمل العطيا حفظكما الله ورعاكما!