الصين تكشف عن خطة لدفع «سياحة الإنترنت بلس»

أصدرت السلطات الصينية اليوم الثلاثاء مبدأ توجيهيًا بشأن تسهيل "سياحة الإنترنت بلس"، وذلك بهدف إرشاد المقاصد السياحية إلى الطريق لتصبح ذكية، وفقًا لوكالة شينخوا الصينية الجديدة.وأوضح المبدأ التوجيهي، الذي أصدرته بشكل مشترك 10 دوائر حكومية بينها وزارة الثقافة والسياحة واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أنه بحلول عام 2025، يتعين تطوير جميع المقاصد السياحية من المستوى "أيه4" فما فوق لتصبح ذكية في تقديم الخدمات.ويدعو المبدأ التوجيهي المقاصد السياحية والمنتجعات إلى توسيع تغطية شبكة الجيل الخامس للاتصالات وتسريع تطبيق المرافق غير المأهولة ومرافق عدم الاتصال.كما يشجع المبدأ التوجيهي المقاصد السياحية على استخدام التكنولوجيات المتقدمة مثل البيانات الكبرى والحوسبة السحابية لتقديم بيانات مفصلة بشأن المرور والطقس وغيرها من البيانات السياحية في الوقت الفعلي.وبحسب المبدأ التوجيهي، فإن الصين تهدف إلى إحياء النشاط السياحي وإعادته إلى مستويات ما قبل «كوفيد-19» بحلول عام 2022.