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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

توفير 120 فرصة عمل للشباب بالوادي الجديد

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 11:15 ص
جريدة الدستور
دعاء جابر
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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، 7 شباب، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلًا عن تسجيل 202 من راغبي العمل، وتوفير 120 فرصة عمل.

وأشار الوزير، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن المديرية استخرجت 23 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة مهنة لـ23 عاملًا، أما في مجال علاقات العمل، فتلقت 5 شكاوي مطالب عمالية، وتم تسوية 4 شكاوى منها، بالإضافة إلى شكوى واحدة ما زالت تحت البحث والدراسة.

ولفت إلى أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيًا وصحيًا، صرفت المديرية منحًا لتلك الفئة، بلغت 74 ألف جنيه، لـ25 عاملا من المسجلين بالإدارة.

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