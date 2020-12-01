نقوشات هندسية.. أحدث صيحات الاقراط لموسم شتاء عام 2021





ففي كل سنة، تحرص دور الازياء على تقديم أجمل الأكسسوارات الراقية والمبتكرة لتزين إطلالة المرأة في مختلف المناسبات وتستوحي تصميمات أكسسواراتها من حقبات سابقة أو من الموضة الريترو، ومنها ما هو مبتكر وخارج عن المألوف.



- الأشكال الهندسية:

الاشكال الهندسية أول العناصر التي شكلت مصدر وحي لدور الازياء العالمية، واعتمدتها في تصميم الأكسسوارات وخاصة أقراط الأذن لذلك تم تقديم أشكال المربعات والدوائر والمثلثات للأقراط لموسم فصل شتاء عام 2021 مما أضفى لمسة من الابتكار الى الإطلالات.



- أقراط من وحي الطبيعة:

لم يقتصر تصميم الأقراط على الأشكال الهندسية فقط بل أيضًا شكلت الطبيعة بعناصرها المختلفة مصدر الهام للعديد من دور الأزياء، فحضرت بشكل بارز أشكال الأزهار والثلج والأحجار الملونة بشكل لافت وأضافت بعض التميز إلى الإطلالات.



- الاقراط الضخمة والمنسدلة:

من أبرز الصيحات المنتشرة لأقراط الاذن في موسم فصل شتاء عام 2021 هي الأقراط ذات الاحجام الكبيرة والمنسدلة، ويمكن بعضها ان يلامس الاكتاف فهذه الاقراط تناسب الإطلالات الجريئة والصاخبة، ويمكن اعتمادها في المناسبات الراقية للفت الأنظار.



- أقراط بنقوشات حيوانات:

لم تكتفِ الدور العالمية بتصميم أشكال الطبيعة فقط إنما استوحت من الحيوانات أيضًا نقوشاتها وتصميماتها لذلك يمكن ملاحظة الأقراط الكبيرة بنقشة جلد النمر من جهة، والأقراط المصممة من الريش من جهة أخرى.



للإطلالات العصرية والجريئة في هذا الشتاء، يمكنك اختيار اقراط الاذن الكبيرة المصممة من الريش الملون والاحجار الكبير الملونة ايضا، والاقراط الضخمة تبدو من الصيحات المميزة في شتاء 2021، حيث يمكنك اعتمادها بأشكال هندسية مختلفة متداخلة ببعضها، مع نقشة جلد النمر باللونين البيج والاسود، تزينها الحبات البراقة عند الاعلى.







تحب كل السيدات ارتداء اقراط الاذن خاصة مع تسريحات الشعر الملموم، فهى تساعد على إضفاء لمسة من الأنوثة والأناقة إلى إطلالة المرأة، وخلال عروض دور الأزياء والعلامات التجارية العالمية ارتدت العارضات أجمل صيحات أقراط الأذن لموسم فصل شتاء عام 2021.ففي كل سنة، تحرص دور الازياء على تقديم أجمل الأكسسوارات الراقية والمبتكرة لتزين إطلالة المرأة في مختلف المناسبات وتستوحي تصميمات أكسسواراتها من حقبات سابقة أو من الموضة الريترو، ومنها ما هو مبتكر وخارج عن المألوف.- الأشكال الهندسية:الاشكال الهندسية أول العناصر التي شكلت مصدر وحي لدور الازياء العالمية، واعتمدتها في تصميم الأكسسوارات وخاصة أقراط الأذن لذلك تم تقديم أشكال المربعات والدوائر والمثلثات للأقراط لموسم فصل شتاء عام 2021 مما أضفى لمسة من الابتكار الى الإطلالات.- أقراط من وحي الطبيعة:لم يقتصر تصميم الأقراط على الأشكال الهندسية فقط بل أيضًا شكلت الطبيعة بعناصرها المختلفة مصدر الهام للعديد من دور الأزياء، فحضرت بشكل بارز أشكال الأزهار والثلج والأحجار الملونة بشكل لافت وأضافت بعض التميز إلى الإطلالات.- الاقراط الضخمة والمنسدلة:من أبرز الصيحات المنتشرة لأقراط الاذن في موسم فصل شتاء عام 2021 هي الأقراط ذات الاحجام الكبيرة والمنسدلة، ويمكن بعضها ان يلامس الاكتاف فهذه الاقراط تناسب الإطلالات الجريئة والصاخبة، ويمكن اعتمادها في المناسبات الراقية للفت الأنظار.- أقراط بنقوشات حيوانات:لم تكتفِ الدور العالمية بتصميم أشكال الطبيعة فقط إنما استوحت من الحيوانات أيضًا نقوشاتها وتصميماتها لذلك يمكن ملاحظة الأقراط الكبيرة بنقشة جلد النمر من جهة، والأقراط المصممة من الريش من جهة أخرى.للإطلالات العصرية والجريئة في هذا الشتاء، يمكنك اختيار اقراط الاذن الكبيرة المصممة من الريش الملون والاحجار الكبير الملونة ايضا، والاقراط الضخمة تبدو من الصيحات المميزة في شتاء 2021، حيث يمكنك اعتمادها بأشكال هندسية مختلفة متداخلة ببعضها، مع نقشة جلد النمر باللونين البيج والاسود، تزينها الحبات البراقة عند الاعلى.

الاقراط

- الأشكال الهندسية:

الاشكال الهندسية أول العناصر التي شكلت مصدر وحي لدور الازياء العالمية، واعتمدتها في تصميم الأكسسوارات وخاصة أقراط الأذن لذلك تم تقديم أشكال المربعات والدوائر والمثلثات للأقراط لموسم فصل شتاء عام 2021 مما أضفى لمسة من الابتكار الى الإطلالات.

أقراط

- أقراط من وحي الطبيعة:

لم يقتصر تصميم الأقراط على الأشكال الهندسية فقط بل أيضًا شكلت الطبيعة بعناصرها المختلفة مصدر الهام للعديد من دور الأزياء، فحضرت بشكل بارز أشكال الأزهار والثلج والأحجار الملونة بشكل لافت وأضافت بعض التميز إلى الإطلالات.

الاقراط

- الاقراط الضخمة والمنسدلة:

من أبرز الصيحات المنتشرة لأقراط الاذن في موسم فصل شتاء عام 2021 هي الأقراط ذات الاحجام الكبيرة والمنسدلة، ويمكن بعضها ان يلامس الاكتاف فهذه الاقراط تناسب الإطلالات الجريئة والصاخبة، ويمكن اعتمادها في المناسبات الراقية للفت الأنظار.

الاقراط