مواصفات الامتحان الالكتروني للمرحلة الثانوية

بعد أن قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تكون امتحانات الثانوية العامة القادمة إلكترونية لكافة الطلاب النظاميين، وطلاب الخدمات، وكذلك طلاب المنازل، ننشر فيما يلي ملامح امتحانات الثانوية العامة الالكترونية لأول مرة فى تاريخها:1- الثانوية العامة 2021 ستكون الكترونية لجميع الطلاب النظاميين والمنازل والخدمات2- الامتحان بنظام الكتاب المفتوح.. سواء نسخة قديمة من الكتب المدرسية أو من على جهاز التابلت بعد تحميله من موقع الوزارة.3- الامتحان سيعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين4- الأسئلة فى الاختبارات لن تكون من الكتاب وإنما من المنهج وبالتالى مسموح بدخول الامتحان بالكتاب الورقي.5- إعداد بنوك للأسئلة يأتى منها الامتحانات فى جميع المواد.6- تجهيز 4 نماذج امتحانية مختلف فى الاسئلة ولكن متساوية فى درجات الصعوبة.7- الأسئلة سيكون هدفها قياس الفهم ونواتج التعلم الحقيقية لدى الطلاب.8- الطالب لا يعتمد على الحفظ حتى يستطيع الإجابة عن الأسئلة.9- الأسئلة ستكون سهلة ولكن للطالب الذى فهم المنهج.10- سيتاح للطالب فى الثانوية العامة أكثر من فرصتين امتحانيتين الأولى فى يونيو والثانية فى أغسطس.11- يختار الطالب أعلى الدرجات فى الفرصتين لدخول الجامعة.12- أول فرصة امتحانية لطلاب 3 ثانوي فى يونيو المقبلكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنه سوف تقدم الوزارة الحلول التقنية لتيسير امتحان طلاب المنازل إلكترونيًا، وسوف توفر لهم قاعات الامتحانات المعدة تقنيًا وأجهزة تابلت أثناء الامتحانات، وذلك توخيًا لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع.